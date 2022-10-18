Поставил «любимицу» на место: почему Рязанов открестился от Валентины Талызиной

Валентина Талызина часто появлялась на съемочных площадках, на которых руководил Эльдар Рязанов. Режиссер снимал артистку только на второстепенных ролях. Главную героиню у мастера она воплотила лишь однажды — в фильме «Зигзаг удачи».

Публику не мог не занимать вопрос о том, почему же кинодел так поступает со звездой экрана, оказавшейся в числе его «любимчиков». Талызина в интервью порталу «7 Дней» призналась, что действительно была для Рязанова «своей». Однако он отказался снимать ее в главной роли в одном из фильмов по весомой для себя причине. По словам артистки, отвечая на вопрос о том, почему он не назначил именно ее, кинодел ответил: «У Вали глаза слишком добрые».

Спустя какое-то время Рязанов все же отказался от своего принципа и пригласил Талызину на съемки картины «Небеса обетованные». Неожиданно режиссер получил отказ, после чего поставил «любимицу» на место всего одной фразой. «Гордая ты», — произнес он, после чего и вовсе открестился от посмевшей ему перечить артистки.