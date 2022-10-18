Поставил «любимицу» на место: почему Рязанов открестился от Валентины Талызиной
Режиссер не ожидал от актрисы такого поступка.
Валентина Талызина часто появлялась на съемочных площадках, на которых руководил Эльдар Рязанов. Режиссер снимал артистку только на второстепенных ролях. Главную героиню у мастера она воплотила лишь однажды — в фильме «Зигзаг удачи».
Публику не мог не занимать вопрос о том, почему же кинодел так поступает со звездой экрана, оказавшейся в числе его «любимчиков». Талызина в интервью порталу «7 Дней» призналась, что действительно была для Рязанова «своей». Однако он отказался снимать ее в главной роли в одном из фильмов по весомой для себя причине. По словам артистки, отвечая на вопрос о том, почему он не назначил именно ее, кинодел ответил: «У Вали глаза слишком добрые».
Спустя какое-то время Рязанов все же отказался от своего принципа и пригласил Талызину на съемки картины «Небеса обетованные». Неожиданно режиссер получил отказ, после чего поставил «любимицу» на место всего одной фразой. «Гордая ты», — произнес он, после чего и вовсе открестился от посмевшей ему перечить артистки.