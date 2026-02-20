Киноафиша Статьи В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8

В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8

20 февраля 2026 17:38
«Чёрный двор»

Этот криминальный сериал по настроению легко ставится рядом с работой Жоры Крыжовникова.

Жора Крыжовников намекнул в соцсетях, что 2 сезон «Слова пацана» всё-таки будет. И если терпеть зуд ожидания нет уже сил, мы предлагаем загасить его другим похожим проектом - казахстанским сериалом «Чёрный двор», который многие зрители сравнивают с «Кровью на асфальте».

«Эта очень сильная, жёсткая и крайне реалистичная криминальная драма для тех, кому понравился сериал "Слово пацана". Поставил бы их на одну ступеньку», - написал один из зрителей в отзывах. Тут есть и подростки, и улица, и бедность, и мечта вырваться в авторитеты.

Действие происходит в начале 2000-х в неблагополучном районе Бишкека, известном как «Чёрный двор». Четверо школьников, Боб, Масяня, Муха и Дамир, пересматривают криминальные сериалы, вдохновляются «Бригадой» и решают собрать свою банду.

Мухе срочно нужны деньги на лечение матери, и друзья решаются угнать машину у таксиста. План кажется простым, но заканчивается убийством, которое запускает цепочку криминальных событий.

Однако вопросики к сериалу у зрителей всё-таки есть, не все его приняли однозначно. Одни считают, что «тут эмоции мощнее», чем в «Слове пацана» другие пишут, что до проекта Крыжовникова ему «очень далеко» и жалуются на переигрывание актёров.

Но зрительский интерес к сериалу всё равно высокий: рейтинг «Чёрного двора» на «Кинопоиске» - 7.8.

Фото: Кадр из сериала «Чёрный двор» (2023)
Анна Адамайтес
