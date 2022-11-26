Постаревший Дроздов оставит семью ради чужих детей: вот что выяснилось
Работа для него ценнее близких.
Николай Дроздов посвятил всю свою жизнь науке и просвещению. Много лет Дроздов работает на географическом факультете МГУ. Но прославило ученого телевидение. Впервые Николай Дроздов выступил в популярной телевизионной передаче «В мире животных» в 1968 году, а в 1977-м стал ее ведущим.
Несмотря на плотный график, Дроздов завел семью. Со своей супругой Татьяной телеведущий счастлив в браке вот уже четыре десятилетия. У Николая Дроздова двое детей и двое внуков. Правда, с близкими звезда видится не так уж и часто – и даже не может уделить им достаточное время в праздники.
«Обычно в Новогодние праздники, я пью с внуками чай, поскольку другого времени у меня посидеть с ними за столом нет, я всё время работаю. А в каникулы можно себя побаловать, повальяжничать немного. Но я все дни не собираюсь сидеть дома. Хочу поработать Дедом Морозом. Мы планируем вместе с художником Мирошником проехать по детским домам и подарить детишкам подарки», – рассказал ведущий в интервью порталу «PROЗвезд».