Постаревший Дроздов оставит семью ради чужих детей: вот что выяснилось

Николай Дроздов посвятил всю свою жизнь науке и просвещению. Много лет Дроздов работает на географическом факультете МГУ. Но прославило ученого телевидение. Впервые Николай Дроздов выступил в популярной телевизионной передаче «В мире животных» в 1968 году, а в 1977-м стал ее ведущим.

Несмотря на плотный график, Дроздов завел семью. Со своей супругой Татьяной телеведущий счастлив в браке вот уже четыре десятилетия. У Николая Дроздова двое детей и двое внуков. Правда, с близкими звезда видится не так уж и часто – и даже не может уделить им достаточное время в праздники.