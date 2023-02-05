Постаревшая Жади из «Клона» засветила лишнее, представ без одежды: пикантное фото

В киноиндустрии всегда высоко ценилась молодость и красота. Поэтому многим знаменитостям приходится пристально следить за своей внешностью. Но кроме этого, любому артисту важно оставаться популярным и востребованным.

Так, постаревшая Джованни Антонелли в свои 46 лет часто делиться со своими подписчиками пикантными фото, которыми, несомненно, привлекает к себе много внимания. Недавно она поделилась новым откровенным снимком, который вполне может украсить страницы журнала Playboy.

Актриса, исполнившая роль Жади в сериале «Клон», предстала перед камерой без бюстгальтера, а грудь прикрывали лишь длинные волосы.

Помимо этого, она оголила и бёдра, расстегнув брюки и продемонстрировав белье телесного цвета.

Стройная фигура артистки действительно достойна восхищения, но лицо уже выдает ее солидный возраст. Именно поэтому в кадре Джованни прикрыла его рукой.