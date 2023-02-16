Постарела за один год: ахнете, увидев юную Наталью Гундареву (фото)

Наталья Гундарева по праву считалась одной из главных красавиц советского кино. Однако знаменитости не удалось избежать незавидной участи: на фоне тяжелой болезни она лишилась своего очарования.

Впервые зрители и критики заговорили об артистке после того, как она сыграла Липочку в спектакле «Банкрот». Звезда сразу покорила всех своим актерским талантом, поэтому ее карьера обещала быть невероятно успешной. Реальность оправдала ожидания.

На счету Гундаревой большое количество работ как на театральной сцене, так и на большом экране. В юности артистка могла похвастаться миловидным личиком, большими глазами, густыми волосами. Довольно долгое время Наталья Георгиевна сводила с ума мужчин и была объектом зависти женщин, но все изменилось.

В 80-е у артистки начались первые проблемы со здоровьем. Она много курила и никак не могла избавиться от вредной привычки. Вдобавок ко всему в 1986-м знаменитость попала в серьезную аварию, после чего ей пришлось долго восстанавливаться. Несмотря на все это, актриса держалась и выглядела великолепно.

А вот в 2000-м она резко сдала. Поклонники с ужасом отметили, что Гундарева постарела буквально за один год. Состояние актрисы начало стремительно ухудшаться, и летом 2001-го она скончалась от инсульта.