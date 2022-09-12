Постарела за ночь: вышедшая на публику Кейт Миддлтон вызвала оторопь

В Сети горячо обсуждают новые снимки Кейт Миддлтон, на которых она выглядит не самым лучшим образом. Тот факт, что супруга принца Уильяма тяжело переживает утрату королевы Елизаветы II, ничуть не смягчил интернет-пользователей.

Многие из них утверждают, что принцесса Уэльская постарела буквально за одну ночь, а потому ее выход в свет вызвал оторопь публики. К тому же рядом с 40-летней Миддлтон находилась Меган Маркл, которая старше всего на один год, однако, по мнению подавляющего большинства, выглядит гораздо лучше.

Британцев и пользователей Сети по всему миру поразили морщины, брыли и мешки под глазами у избранницы Уильяма. Пока одни жалеют Миддлтон и говорят о том, насколько непроста участь матери троих детей, другие настоятельно советуют ей как можно быстрее взяться за себя и отправиться к косметологу.

Также нашлись и такие, кто предположил, почему же принцесса Уэльская выглядит гораздо старше герцогини Сассекской. Например, говорят, что лицо Миддлтон изменилось из-за того, что она, в отличие от супруги принца Гарри, несчастлива в браке и вынуждена терпеть и прощать выходки своего мужа, которому то и дело приписывают романы на стороне.