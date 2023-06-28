Постарела слишком рано: от былой красоты звезды «Громовых» не осталось и следа

Карьеру Лариса Шахворостова начала еще в середине 80-х. Будучи студенткой, артистка снялась у Георгия Юнгвальд-Хилькевича, а после этого число ее проектов только росло, как и любовь зрителей.

Так, поклонники осыпали ее комплиментами за комедию «Ребенок к ноябрю», исторический проект «Гибель империи» и сериал «Громовы», в котором Шахворостова сыграла мать семейства Марию.

Со временем, однако, популярность артистки начала спадать. Она стала все реже появляться на экранах. При этом прошедшие годы сказались не только на карьере знаменитости, но и на ее внешности. Как отмечают фанаты, актриса выглядит значительно старше своих лет, и в ней уже давно не осталось обаяния, которое помогло завоевать сердца всей страны.