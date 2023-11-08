Постарела на 20 лет: от прежней Пеговой не осталось и следа (фото)

Ирина Пегова не дает покоя фанатам из-за перемен в своей внешности. Не успел народ обсудить экстремальное похудение знаменитости, как она устроила новый сюрприз.

Прежде актриса отличалась пышными формами, которые, по мнению подавляющего большинства, ее украшали. Но звезда пересмотрела свой рацион, села на строгую диету и скинула почти 30 килограммов. Из сексуальной пышки она превратилась в осунувшуюся женщину. Вдобавок к этому артистка поэкспериментировала с макияжем. И нарвалась на жесткую критику.

Новым образом Ирина поделилась в социальных сетях, но подписчики пришли к выводу, что от прежней Пеговой не осталось и следа. Из-за чересчур яркого мейкапа блондинка будто постарела на 20 лет.