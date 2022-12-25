Постарела и стала копией Малинина: фанаты шокированы изменениями Эллы Сухановой из «Дома-2»
Новый образ получился очень неудачным.
На скандальном реалити-шоу «Дом-2» адекватные участники были исключением и выделялись из общей массы героев.
Элла Суханова запомнилась зрителям передачи благодаря своей воспитанности, спокойному характеру и рассудительному поведению. Она не была легкомысленной девушкой и очень избирательно подходила к выбору партнёра на проекте. На шоу она встретила своего будущего мужа Игоря Трегубенко, но брак быстро развалился. После этого она с головой ушла в развитие себя и своего бизнеса.
Экс-участница решила продвигать свои социальные сети и начала часто выкладывать рекламные публикации. Один спонсированный ролик, где Суханова сменила образ и нарастила волосы, вызвал у подписчиков шквал негативных комментариев:
«Вы старая», «Я подумала это Александр Малинин», «А что с вами случилось? Вы болели?», «Что с лицом?»