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Постарела и стала копией Малинина: фанаты шокированы изменениями Эллы Сухановой из «Дома-2»

25 декабря 2022 06:15
Постарела и стала копией Малинина: фанаты шокированы изменениями Эллы Сухановой из «Дома-2»

Новый образ получился очень неудачным.

На скандальном реалити-шоу «Дом-2» адекватные участники были исключением и выделялись из общей массы героев.

Элла Суханова запомнилась зрителям передачи благодаря своей воспитанности, спокойному характеру и рассудительному поведению. Она не была легкомысленной девушкой и очень избирательно подходила к выбору партнёра на проекте. На шоу она встретила своего будущего мужа Игоря Трегубенко, но брак быстро развалился. После этого она с головой ушла в развитие себя и своего бизнеса.

Экс-участница решила продвигать свои социальные сети и начала часто выкладывать рекламные публикации. Один спонсированный ролик, где Суханова сменила образ и нарастила волосы, вызвал у подписчиков шквал негативных комментариев:

«Вы старая», «Я подумала это Александр Малинин», «А что с вами случилось? Вы болели?», «Что с лицом?»

Постарела и стала копией Малинина: фанаты шокированы изменениями Эллы Сухановой из «Дома-2»
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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