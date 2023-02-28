Постарела и располнела: нынешний вид красотки из «Улиц разбитых фонарей» просто пугает

Анастасия Мельникова прославилась благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера». Строгий следователь Анастасия Абдулова покорила сердца фанатов не только талантом, но и красотой, однако за последнее время ее внешность значительно изменилась.

Дело в том, что артистка столкнулась с проблемами со здоровьем. Тяжелый недуг заставил ее отказаться от работы и поставить на паузу любые съемки. Исключение она сделала лишь для шоу «Секрет на миллион», в эфире которого шокировала поклонников своей внешностью.

Теперь артистка страдает от лишнего веса. В ней уже с трудом можно узнать героиню любимых сериалов, которая завоевала миллионы мужских сердец. Сама Мельникова при этом не раскрывает, какой именно недуг так сильно повлиял на нее. Но поклонники уверены, что болезнь весьма серьезная. В комментариях к выпуску они желают артистке скорейшего выздоровления и признаются, что мечтают вновь увидеть ее в любимых сериалах.