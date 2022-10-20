Постарела и поправилась: 53-летнюю Анастасию Мельникову не узнать

В прошлом году Анастасия Мельникова появилась в студии шоу «Секрет на миллион» и шокировала зрителей своим видом. Поклонники не сразу узнали следователя Настю Абдулову из «Улиц разбитых фонарей» и «Оперов». Актриса сильно поправилась и казалась старше своего возраста.

И только год спустя 53-летняя Мельникова рассказала причину таких перемен во внешности. По ее словам, она уже несколько лет борется с тяжелым недугом. Подробности болезни актриса раскрывать не стала, лишь отметила, что ей часто необходимы хирургические операции. После одной из них она на некоторое время даже оказалась прикована к инвалидному креслу.

Анастасия понимает, что находится сейчас не в лучшей своей форме и далека от того идеала, который представляют фанаты. Однако она старается следить и ухаживать за собой. Тем не менее гораздо важнее для нее здоровье, чем красота. Не стесняется Мельникова и лишних килограммов.