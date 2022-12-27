Постарел, зарос и осунулся: что стало с покинувшим «Голос» Дмитрием Нагиевым (фото)

Дмитрий Нагиев пропал с радаров и практически перестал выходить на связь с поклонниками. Артист отказался от работы ведущего на шоу «Голос 60+», уступив свое место давней приятельнице Ларисе Гузеевой. Тот факт, что кумир миллионов больше не появляется на больших экранах, обеспокоил многих.

Ранее в СМИ писали, что самый востребованный актер отечественного кинематографа посчитал нужным взять паузу в своей карьере, поскольку устал от насыщенного графика съемок и нуждается в полноценном отдыхе. По слухам, Нагиев решил привести мысли в порядок, а уже после вернуться в строй с новыми силами.

Теперь же звезда сериала «Физрук» порадовал подписчиков новым видео со своим участием в социальных сетях. Впрочем, радость эта была недолгой. То, что стало с покинувшим съемочную площадку актером, не понравилось его преданным поклонникам.

Многие из них отметили, что Нагиев постарел, зарос, поседел и осунулся: от некогда привлекательного мачо, разбивающего женские сердца, ничего не осталось. Судя по всему, актер и сам понимает, что выглядит не лучшим образом, ведь перед камерой он появился в темных очках и при этом старался не смотреть в кадр.