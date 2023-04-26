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Постарел слишком рано: второй солист «Ласкового мая» пугает своим внешним видом

26 апреля 2023 17:00
Постарел слишком рано: второй солист «Ласкового мая» пугает своим внешним видом

Артист больше не претендует на звание секс-символа.

Сергей Серков входил в первый состав культовой группы «Ласковый май». У второго солиста популярного коллектива было немало фанаток, готовых ради звезды на все. Но с тех пор утекло немало воды, и годы не пощадили звезду.

Группу Серков покинул в 1989 году, после чего выступал как сольно, так и в составе других коллективов. В 2007-м исполнитель вернулся в «Ласковый май», где пел вплоть до 2019-го. После этого он продолжил развивать сольную карьеру.

Сегодня певец поддерживает связь с поклонниками при помощи социальных сетей. Музыкант успевает не только выступать и выпускать новые хиты, но и заниматься предпринимательской деятельностью, а также много путешествовать.

Постарел слишком рано: второй солист «Ласкового мая» пугает своим внешним видом

В личном Telegram-канале Серков не забывает публиковать свои фото. Правда, эти снимки расстраивают многих. Артист пугает своим внешним видом фанатов, вынужденных признать, что он слишком рано постарел. В 49 лет исполнитель выглядит гораздо старше своего возраста.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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