Постарел слишком рано: второй солист «Ласкового мая» пугает своим внешним видом

Сергей Серков входил в первый состав культовой группы «Ласковый май». У второго солиста популярного коллектива было немало фанаток, готовых ради звезды на все. Но с тех пор утекло немало воды, и годы не пощадили звезду.

Группу Серков покинул в 1989 году, после чего выступал как сольно, так и в составе других коллективов. В 2007-м исполнитель вернулся в «Ласковый май», где пел вплоть до 2019-го. После этого он продолжил развивать сольную карьеру.

Сегодня певец поддерживает связь с поклонниками при помощи социальных сетей. Музыкант успевает не только выступать и выпускать новые хиты, но и заниматься предпринимательской деятельностью, а также много путешествовать.

В личном Telegram-канале Серков не забывает публиковать свои фото. Правда, эти снимки расстраивают многих. Артист пугает своим внешним видом фанатов, вынужденных признать, что он слишком рано постарел. В 49 лет исполнитель выглядит гораздо старше своего возраста.