Постарел слишком рано: сын Смоктуновского пугал народ внешним видом

Единственный сын Иннокентия Смоктуновского Филипп родился в 1957 году. Мальчик рос спокойным и сообразительным, отличался привлекательной внешностью — казалось, он станет идеальным продолжателем актерской династии.

Проблемы начались в подростковом возрасте. У Филиппа стал портиться характер, поведение выглядело странным. При этом он решил непременно стать великим актером, как и его отец. Но режиссеры не торопились давать ему главные роли, из-за чего парень сильно переживал. Свою печаль он стал глушить алкоголем и уже в 20 лет уходил в глубокие запои. До самой смерти Иннокентий Смоктуновский боролся за сына, но так и не справился.

Филипп продолжал скатываться по наклонной, он постоянных запоев выглядел сильно старше своих лет.

Уже к сорока годам он выглядел как настоящий старик. В 2007-м его задержали на улице в неадекватном состоянии, но сестра добилась, чтобы Филиппу дали условное наказание.

Пару лет назад мужчина полностью перестал ухаживать за собой, не ел и стал вызывать у сестры Марии серьезные опасения. Дочь Смоктуновского вынуждена была отправить брата в психиатрическую лечебницу, где он скончался в 2022 году.