Постарел слишком рано: рядом с молодым мужем Орбакайте выглядит как девочка

Кристина Орбакайте наслаждается семейными каникулами. Артистка путешествует вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, с которым не забывает делать совместные фотографии. Одна из них удивит любого.

Посетив Юрмалу, артистка и ее возлюбленный направились в Италию. В городе Каттолика дочь Пугачевой устроила романтическую фотосессию со своим избранником. Супруги позировали перед камерой на закате. Но получившийся снимок трудно назвать удачным.

Рядом с мужем 52-летняя Орбакайте смотрится словно девочка. И это при том, что Земцов моложе звезды. В январе этого года бизнесмен отметил свой 45-летний юбилей. Остается только догадываться, почему предприниматель постарел так рано. Он выглядит гораздо старше любимой супруги: на его лице уже появились заметные морщины, а на волосах видна седина.