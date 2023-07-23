Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Постарел слишком рано: рядом с молодым мужем Орбакайте выглядит как девочка

Постарел слишком рано: рядом с молодым мужем Орбакайте выглядит как девочка

23 июля 2023 11:15
Постарел слишком рано: рядом с молодым мужем Орбакайте выглядит как девочка

Бизнесмен резко сдал.

Кристина Орбакайте наслаждается семейными каникулами. Артистка путешествует вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, с которым не забывает делать совместные фотографии. Одна из них удивит любого.

Посетив Юрмалу, артистка и ее возлюбленный направились в Италию. В городе Каттолика дочь Пугачевой устроила романтическую фотосессию со своим избранником. Супруги позировали перед камерой на закате. Но получившийся снимок трудно назвать удачным.

Рядом с мужем 52-летняя Орбакайте смотрится словно девочка. И это при том, что Земцов моложе звезды. В январе этого года бизнесмен отметил свой 45-летний юбилей. Остается только догадываться, почему предприниматель постарел так рано. Он выглядит гораздо старше любимой супруги: на его лице уже появились заметные морщины, а на волосах видна седина.

Постарел слишком рано: рядом с молодым мужем Орбакайте выглядит как девочка
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше