«Постарел, пора на пенсию»: сын Бондаренко растет копией актера (фото)

Впервые Стас Бондаренко стал отцом в 2008 году, когда родился его сына Марк. Но после расставания артиста с супругой Юлией Чиплиевой мальчик остался жить с матерью и растет вдалеке от внимания публики. Однако в редких случаях звезда «Анки с Молдаванки» все же делает исключения и показывает наследника фанатам.

Так, в честь 15-летия сына Бондаренко поделился трогательным видео, в котором представил сына. В ролике артист вместе с именинником гуляют по холодной Москве, и Бондаренко пытается узнать, как же ощущает себя его сын в свой юбилей.

«Постарел, пора на пенсию», — смеется Марк.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации артиста. В комментариях они осыпали Марка комплиментами, отметив, что он все больше и больше становится похож на своего отца.