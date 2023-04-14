Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Постарел, но возмужал: гляньте, как сейчас выглядит Гриценко из «Обручального кольца»

Постарел, но возмужал: гляньте, как сейчас выглядит Гриценко из «Обручального кольца»

14 апреля 2023 15:15
Постарел, но возмужал: гляньте, как сейчас выглядит Гриценко из «Обручального кольца»

Он покорил миллионы женских сердец.
 

Сериал «Обручальное кольцо» собрал актеров, которые сразу же понравились телезрителям. В их число вошел и Александр Волков, сыгравший роль Гриценко. Прошло немало времени, но его внешность практически не изменилась.

Актер находится в счастливом браке со своей женой и воспитывает троих замечательных детей. Время забрало его молодость, но внешне он только стал краше. Александр и до этого был любимцем: интересная стрижка, пухлые губы и глубокие глаза. Мужественность и харизма только доказывают в очередной раз, что время украшает мужчин. Он активно следит за собой.

Сам Александр говорит, что в последнее время от него «убегали» хорошие роли в кинокартинах, но его это не печалит. Он отдает предпочтение своей семье, отдыхает с близкими, проводит время с детьми. Александр счастлив в своем браке, и это по нему видно.

Его актерская карьера не окончена, а лишь приостановлена. Все фанаты его творчества ждут феерического возвращения на телевизионные экраны. На данный момент Александр входит в состав Малого театра и развивает свою деятельность там. Постарел, но возмужал: гляньте, как сейчас выглядит Гриценко из «Обручального кольца»

Фото: Кадры из сериала «Обручальное кольцо», кадр из сериала из сериала «Стенограмма судьбы»
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video