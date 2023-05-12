«Постарел мальчик»: звезду фильма «Валентин и Валентина» невозможно узнать

Мелодрама «Валентин и Валентина» стала одним из главных советских хитов. В ключевых ролях снялись Марина Зудина и Николай Стоцкий, которые трогательно сыграли двух влюбленных.

После выхода фильма актеры стали настоящими звездами. Зудина смогла удержаться на плаву и сохранила свой статус, чего нельзя сказать про Стоцкого.

Пик его славы пришелся на 80-е. Николай Викторович получал главные роли и не страдал от нехватки предложений. Его можно увидеть в картинах «Зеркало для героя», «Графиня Шереметева», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и в других фильмах.

Однако со временем популярность Стоцкого угасла. Ему доставались второстепенные роли в сериалах и мелодрамах. Так, артист засветился в картине «Уходящая натура» в роли кинооператора Воронина. Здесь в нем уже не узнать того очаровательного Валентина, сводившего с ума всех женщин СССР. Волосы 59-летнего актера поредели, зато появилась седая борода, превратившая его в старика.

Вот что пишут о Стоцком пользователи Сети: «Постарел мальчик! Вот Зудина до сих пор красавица», «Как будто это и не он вовсе», «Как он постарел». Актер никогда не был женат, и у него нет детей.