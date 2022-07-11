Постарел и подурнел: вернувшийся на сцену Ургант обескуражил россиян

Иван Ургант удивил поклонников и стал ведущим премии благотворительного фонда «Друзья». Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Светские хроники ».

Последний раз поклонники видели знаменитого артиста на сцене в самом начале прошлого года, после этого он на несколько месяцев исчез из поля зрения, а его шоу ушло в продолжительный отпуск. По слухам Ургант даже намеревался уехать из страны и продавал свое имущество, однако эти домыслы не подтвердились. Теперь же телеведущий официально вернулся к своей работе, но его внешний вид удивил поклонников.

Как отметили пользователи Сети, не оставившие без внимания появление телеведущего, после продолжительной паузы в работе Ургант выглядит не посвежевшим, а усталым. Якобы отсутствие работы не пошло ему на пользу. Некоторые же признались, что знаменитость стал значительно старше и пугает их своими метаморфозами.

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Сам телеведущий предпочел никак не комментировать свое состояние. Неизвестно, когда именно он полноценно вернется на телеэкраны, но многие зрители предполагают, что это случится уже осенью.