Постарел и обрюзг: бывший муж Валерии совсем себя запустил

Певица Валерия давно замужем за Иосифом Пригожиным. Многие уже и забыли, что этот брак для артистки не первый. Прежде она была женой другого продюсера — Александра Шульгина.

Когда-то имя композитора было у всех на слуху, но теперь все изменилось. Музыкант оставил российский шоу-бизнес и крайне редко появляется на публике. В настоящее время Шульгин не занимается творческой деятельностью — гораздо больше его интересуют инвестиционные проекты.

Ранее экс-супруг народной артистки сделал исключение и дал интервью Борису Корчевникову. Многие зрители испытали неподдельный шок, когда впервые за долгое время увидели продюсера. Шульгин совсем запустил себя — он постарел и сильно обрюзг, набрал лишние килограммы.

К слову, после скандального развода с Валерией композитор больше не женился. Заявления певицы о том, что долгие годы она терпела побои от мужа, наложили свой отпечаток на репутацию продюсера.