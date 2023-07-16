Постарел и обрюзг: американский внук Маяковского совсем себя запустил

Нет ни одной общей черты с красавцем-дедом.

Легендарный советский авангардист Владимир Маяковский славился не только своим творчеством. Поэт был роковым сердцеедом и постоянно крутил романы с разными красавицами.

Во время поездки в Нью-Йорк Маяковский повстречал русскую эмигрантку Елизавету Зиберт. Между ними моментально вспыхнула искра. Плодом их короткого, но бурного романа стала дочь, которую назвали Хелен Патрисией. Спустя много лет у нее родился сын Роджер Томпсон, внук Владимира Владимировича.

Потомок прославленного советского поэта живет в Америке и высоко ценит творчество деда. Роджеру нравятся его авангардные полотна, а вот о литературных произведениях он ничего не может сказать: Томпсон не знает русского языка. Внук поэта не пошел по стопам именитого родственника и связал свою жизнь не с творчеством, а с более практичным ремеслом — он работает юристом.

К слову, глядя на Роджера, трудно поверить в его родство с видным красавцем Маяковским. Томпсон выглядит старым и обрюзгшим: лишний вес, двойной подбородок, заплывшее лицо. Роджер женат, но родных детей у него нет. Он взял на усыновление ребенка из Колумбии.