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Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали

26 июня 2025 07:29
Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали

Практически нет шансов удачно перенести первоисточник на экран ТВ.

До недавних пор аниме-сообщество бурлило от восторга: экранизируют «Повелителя тайн» — хитовый китайский веб-роман, сочетающий лавкрафтовский ужас, стимпанковую эстетику и философию власти. Поклонники уже прозвали его новым «Поднятием уровня в одиночку», ждали визуального пиршества, мистического саспенса и божественных интриг. Но накануне премьеры выяснилось: нас может ждать главное разочарование года. Объясняем, почему.

Когда книга слишком хороша для большого экрана

Главная беда — несовместимость формата. «Повелитель тайн» — это не сенен с линейной прокачкой. Это сложная интеллектуальная история, где важны нюансы: внутренние монологи, философские размышления, тайные мотивы. И всё это — на фоне многослойного мира, в котором каждое слово может оказаться предвестником безумия.

Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали

Основная проблема и в том, что в один эпизод аниме создатели планируют втискивать по 15–16 глав, сообщает FandomWire. А ведь речь о первом томе — «Клоун», — который насчитывает более 200 глав. В оригинале важна каждая сцена, каждое малозаметное движение. Но чтобы уложиться в стандартный формат, авторам придётся резать, сжимать и упрощать. И вот здесь история может развалиться.

Анимация — не всё

Да, первые кадры выглядят достойно. Студия B.CMAY постаралась с визуалом: атмосфера, дизайн персонажей, общий тон — всё в духе. Но проблема в том, что «Повелитель тайн» — это не история для красивых боёв или фансервиса. Это история внутренних конфликтов, подозрений, психологического давления и игры в бога. Без внутренней речи Кляйна, без его сомнений, без размышлений о природе Бейондеров, всё станет пустой оболочкой.

Тот же «Таро-клуб», который в оригинале — сложная система влияния и театра масок, рискует стать просто «крутым собранием героев», если авторы не найдут способ передать подтекст и ментальные игры между участниками.

Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали

«Поднятие уровня» получилось — почему тут всё иначе?

У «Поднятия уровня в одиночку» структура элементарна: качайся, бей, растешь. Это легко экранизировать. «Повелитель тайн» — совсем другое. Это медленное погружение в мрачный ужас, где важен не сам монстр, а то, как его осознаёт герой. Здесь сюжет работает как часы: одна сцена запускает цепочку событий, которая срабатывает сотней глав позже. И если это вырезать — всё рушится.

Что мы получим в итоге?

В лучшем случае — красивую, но сильно упрощённую версию, которая даст общее представление о мире, но потеряет душу оригинала. В худшем — банальный набор «крутых сцен», связанный абы как, где даже харизматичный Кляйн будет выглядеть как очередной «немного мрачный парень в шляпе».

Пока ничего не говорит о том, что студия готова отказаться от стандартного темпа и рискнуть ради глубины. А без этого «Повелитель тайн» рискует стать не откровением сезона, а его главным промахом. Больно не потому, что ждали экшен — а потому, что ждали шедевр.

Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали

Осталось надеяться, что хотя бы часть магии оригинала уцелеет. Но пока всё указывает на одно: лето 2025-го запомнится не новым хитом, а упущенной возможностью.

Ранее мы писали: Без монстров и крови, со смертью и болью: новое аниме авторов «Поднятия уровня» будет совсем не таким, как все ждут

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Повелитель тайн»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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