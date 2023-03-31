Посмотрите, с кем у 17-летней Боярской был роман: вы каждый день слышите его голос по телевизору

Лиза Боярская счастлива в браке уже 23 года. Она воспитывает двоих сыновей и вместе с Максимом Матвеевым, а их пара считается одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. При этом звезда «Триггера» был далеко не первой любовью для дочери главного мушкетера страны.

Как пишет Femmie, в начале нулевых артистка познакомилась с Сергеем Чонишвили. В то время он уже был прославленным артистом, а массовый зритель знал его в качестве главного голоса канала СТС. Знаменитости вместе работали над сериалом «Демон полудня», и между ними завязался бурный роман.

Влюбленных не смущала большая разница в возрасте. Чонишвили и Боярская мечтали пожениться, но между ними встал Михаил Боярский. Как утверждают близкие, артист запретил своей дочери общаться с Чонишвили, так как ему не нравилось, что жених на 20 лет старше его дочери, а еще он не был доволен его финансовым положением.

В итоге Боярская послушалась отца и рассталась с артистом. Спустя несколько лет она встретила Матвеева и через год после знакомства вышла за него замуж.