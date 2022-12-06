Посмотрите на юного Александра Балуева: в этой роли вы его точно не узнаете (фото)

Сегодня Александр Балуев — один из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. В его фильмографии значатся более 120 проектов, большинство из которых оказались довольно популярными среди зрителей.

Однако карьера артиста складывалась не так удачно, как ему бы хотелось. Балуев не смог поступить в Щукинское училище, после чего год трудился помощником осветителя на «Мосфильме». Впоследствии ему все же удалось стать студентом Школы-студии МХАТ, которую он успешно окончил в 1980-м.

Любопытно, что свой путь в профессии Балуев начал не с кино, а с театра: его приняли в труппу Театра Советской Армии. Между тем артист стремился и к тому, чтобы засветиться на большом экране, что ему удалось сделать довольно быстро.

В возрасте 23 лет Балуев снялся в легендарном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Многие поклонники не помнят первую роль знаменитости, поскольку она была эпизодической. При просмотре проекта мало кто может узнать в работнике овощебазы популярного актера, который за прошедшие годы сильно изменился и возмужал.