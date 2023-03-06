Посмотрите на самую красивую бабушку в Европе: в ее возрасте так выглядеть стыдно

Не всем по нраву такой стиль.

Слово «бабушка» ассоциируется с седовласой женщиной преклонных лет, укутанной в платочек. Но современные дамы, которым за 50, в корне не согласны с таким стандартом. Яркий тому пример — Екатерина Егина, покорившая своей красотой всю Европу.

Не так давно женщина стала победительницей конкурса Grandmama Europe, который проходил в Болгарии. На тот момент Егиной исполнилось 50 лет. Конкуренцию ей составили 30 женщин из разных стран, но в итоге Екатерина обошла их всех.

Она готовилась к конкурсу полгода: шила платье, отрабатывала походку, репетировала творческий номер. Во время выступления Екатерина поразила членов жюри не только своей феноменальной фигурой и красотой, но и джазовым вокалом.

Егина является фитнес-тренером и руководит проектом по здоровому питанию, поэтому у нее такая превосходная форма. Сегодня самой красивой бабушке Европы 53 года. Она по-прежнему стройна и хороша, кроме того, женщина обожает делать экстравагантные прически.

Поклонники не перестают восхищаться своей любимицей, а вот хейтеры то и дело пишут Екатерине, что в ее возрасте так выглядеть стыдно. Но Егина их не слушает и продолжает оставаться собой.