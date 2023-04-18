Посмотрите на необычную внучку Визбора: совсем на деда не похожа (фото)

Впервые Юрий Визбор стал дедушкой в 1986 году, когда у его дочери Татьяны родилась наследница Варвара. Уже с первых лет жизни девочка решила связать свою жизнь с творчеством. И, как и ее дедушка, занялась музыкой.

Так, за годы творчества 37-летняя Варвара выпустила четыре полноценных альбома и десятки синглов. Артистка часто использует музыку и стихи своего деда, но ее творчество заметно отличается от композиций основоположника бардовской песни. Например, Варвара регулярно записывает совместные песни с рэперами.

О своей жизни Визбор рассказывает в личном блоге, на который подписано уже 65 тысяч человек. Преданные поклонники никогда не пропускают публикации певицы и всегда радуются ее творческим успехам. При этом многие фанаты с удивлением отмечают, что артистка совсем не похожа на своего прославленного деда. По их словам, по внешности Варвары невозможно понять, чей именно родственницей она является.