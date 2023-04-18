Посмотрите на необычную внучку Визбора: совсем на деда не похожа (фото)
Фанаты не верят, что она родственница легендарного барда.
Впервые Юрий Визбор стал дедушкой в 1986 году, когда у его дочери Татьяны родилась наследница Варвара. Уже с первых лет жизни девочка решила связать свою жизнь с творчеством. И, как и ее дедушка, занялась музыкой.
Так, за годы творчества 37-летняя Варвара выпустила четыре полноценных альбома и десятки синглов. Артистка часто использует музыку и стихи своего деда, но ее творчество заметно отличается от композиций основоположника бардовской песни. Например, Варвара регулярно записывает совместные песни с рэперами.
О своей жизни Визбор рассказывает в личном блоге, на который подписано уже 65 тысяч человек. Преданные поклонники никогда не пропускают публикации певицы и всегда радуются ее творческим успехам. При этом многие фанаты с удивлением отмечают, что артистка совсем не похожа на своего прославленного деда. По их словам, по внешности Варвары невозможно понять, чей именно родственницей она является.
«Вы прелесть», «Совсем не похожа на деда, но очень красивая», «Удивительная внешность», — пишут подписчики.