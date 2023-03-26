Посмотрите на маму Климовой: вас тоже озадачит одна вещь (фото)

Порой бывает трудно успешно совмещать работу и личную жизнь. Поэтому, несмотря на блистательную карьеру актрисы, Екатерине Климовой пока не везёт в любви.

Статная зеленоглазая красавица была замужем три раза. Но все браки закончились разводом, и сейчас она в одиночку воспитывает четверых детей. Артистка стала прекрасной любящей мамой, но на этом непростом пути она бы не справилась без помощи своей заботливой родительницы.

Светлана Владимировна нянчится с внуками, чем сильно облегчает и без того насыщенную жизнь своей знаменитой дочери. Но поклонников Климовой смутило то, что актриса практически не похожа на свою мать. У пожилой женщины темно-карие глаза и другой овал лица. Похоже, что Екатерина унаследовала от своей родительницы только тёмные вьющиеся волосы и любовь к изысканным аксессуарам.