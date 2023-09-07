Посмотрите на любовницу, которую Кончаловскому нашел отец: даже в 85 краше Высоцкой

Польскую актрису Беату Тышкевич в СССР просто обожали. В 60-е годы девушка прилетела на кинофестиваль в Москву, где познакомилась с прославленным советским поэтом Сергеем Михалковым. Автор гимна пригласил артистку в гости в свое подмосковное имение, где полька встретила Андрея Кончаловского.

С первого взгляда между молодыми людьми пробежала искра. За Беатой ухаживали многие, но она не сводила глаз со старшего сына хозяев. Тышкевич признается, что не смогла устоять перед незаурядной личностью россиянина. Не остановило влюбленных даже то, что оба были несвободны. Польская актриса состояла в гражданском браке с известным режиссером Анджеем Вайдой, а у Кончаловского были молодая жена и годовалый сын.

Почти ежедневно Андрей уговаривал Беату оставить семьи и жить вместе, но она так и не согласилась. Польская звезда считала режиссера ловеласом, а столкнуться с неверностью мужа она не хотела. Красавица вернулась на родину и вышла замуж, а Кончаловский остался в СССР.

Неудивительно, что Тышкевич так легко покорила сердце молодого человека. Даже сегодня, в 85 лет, актриса остается невероятной красавицей.