Посмотрите на красотку-сестру Муцениеце: у нее не только необычное имя, но и внешность

Агата Муцениеце старается делиться с фанатами своей личной жизнью, честно рассказывая обо всем в социальных сетях. Артистка даже запускала собственный видеоблог, в котором показывала, как проходит ее жизнь с детьми. При этом двух своих сестер и мать она не афиширует, лишь изредка публикуя фото с ними.

Так, в аккаунте знаменитости появилась серия снимков с ее средней сестрой Сантой. На кадрах девушки позируют у моря, а в подписи Муцениеце поздравляет родственницу с праздником.

«Самая родная из всех! Мы такие разные, но так похожи», — пишет артистка.

Неожиданная публикация взбудоражила поклонников знаменитости. В комментариях фанаты осыпали Санту поздравлениями и комплиментами, отметив, как эффектно она выглядит.

Также многие поклонники признались, что Санта, как и ее сестра, могла бы построить успешную карьеру на телевидении, ведь может похвастаться красотой и привлекательностью.