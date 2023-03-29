Посмотрите на графиню Диану де Монсоро: как сложилась ее судьба после сериала (фото)

Габриэлла Мариани, центральный персонаж сериала «Графиня де Монсоро» и напарница Александра Домогарова, заставляла миллионы мужских сердец биться чаще. В детстве кинодива была самым гадким утенком из всех. Так она сама говорила о себе.

Псевдоним Мариани молдавской девочке Габриэлле Ткач предложил взять Самсон Самсонов. Он был режиссером фильма «Казино» — кинодебюта будущей звезды. Через пять лет ее утвердили на роль Дианы де Монсоро. Почему выбор создателей картины пал именно на нее, когда в амплуа графини попробовало себя пол-Москвы, она до сих пор не знает. Актриса очень старалась оправдать ожидания, съемки дались ей нелегко.

Рыжеволосая красавица также снялась в двух частях телеэпопеи «Ундина» и в других, менее популярных проектах. В 1999-м артистка вышла замуж за кинопродюсера Андрея Семенова и родила сына. Интерес к кинокарьере она утратила. Живет с семьей в Подмосковье.