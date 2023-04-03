Посмотрите на это фото Пьехи: народ смеется уже неделю

Стас Пьеха опубликовал студийное фото в розовых сланцах, надетых на носки. Подписчики оценили юмор кумира и тут же принялись упражняться в остроумии. «За всяким красивым фасадом должны угадываться и глубина, и твердый фундамент!» — так артист подписал публикацию с ироничным кадром. На нем сдержанно-деловой фасад (черная футболка и серые брюки) вступает в конфликт с твердым фундаментом — розовыми шлепками и белыми носками.

Мимо комедийного лука Пьехи подписчики просто не могли пройти.

«Вот это я понимаю, наш человек», — иронизирует один из поклонников, намекая на стиль открытой обуви.

«У вас „ус“ отклеился», — написал другой подписчик, указывая на порванный элемент шлепанца.

«На лабутенах в космос, Стас!», «Какие у тебя черевички. З-зависть! У-уровень!» — не переставали шутить в личном блоге исполнителя.

Другие предположили, что с розовым фундаментом все-таки что-то не так, раз «подкрадули» порвались.