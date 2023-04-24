Посмотрите на бывшую Мэрилина Мэнсона: в обморок можно упасть

Король тяжелой музыки и эпатажа Мэрилин Мэнсон давно стал воплощением ужаса. Достаточно взглянуть на его зататуированное тело, до невозможности бледное лицо и линзу с эффектом искусственного глаза. Чем такой человек мог привлечь повелительницу бурлеска Диту фон Тиз, остается загадкой.

На первое свидание Мэнсон пригласил миловидную танцовщицу и художницу по костюмам в стриптиз-клуб. Утонченная и эффектная Дита заинтересовалась оригинальным музыкантом, хотя вместе они смотрелись как живая иллюстрация «Красавицы и чудовища».

Она умопомрачительно красивая, воздушная и легкая, словно сошедшая с афиши Бродвейского мюзикла 1930-х. Он мрачный и неестественный чудак с отталкивающей внешностью и фриковатыми манерами.

Звезда тяжелого рока как-то признавался, что у зеркала проводит больше времени, чем его жена. Дальнейшая совместная жизнь в браке не сложилась. Они развелись из-за «непримиримых разногласий» через два года.