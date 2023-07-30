Посмотрите, какой улыбчивый красавец провалил пробы на роль Шурика: так и не стал звездой кино

Евгений Петросян известен не одному поколению поклонников как эстрадный юморист. Он выступал в «Аншлаге», «Голубом огоньке» и других проектах и стал в итоге одним из самых известных артистов страны. При этом далеко не все знают, что Петросян мечтал покорить и кинематограф.

Так, именно он пробовался на роль Шурика в «Операции „Ы“». В архивах артиста даже сохранились снимки со встречи с Леонидом Гайдаем, на которую он якобы сам пригласил Петросяна. Постановщик был уверен, что молодой юморист отлично справится с ролью. На фотографиях артист задорно улыбается и весело смотрит в камеру, красуясь густой шевелюрой.

Но Гайдай в итоге остановил свой выбор на Александре Демьяненко, для которого эта роль стала главной в карьере. Петросян же предпочел не связывать свою жизнь с кино, а сконцентрировался на эстрадных выступлениях.