Посмотрите, какой красавицей выросла внучка Немоляевой: вся в бабушку (фото)

Она сногсшибательно выглядит во всех кинолентах и на всех фотографиях.

Несмотря на то, что Светлана Немоляева с супругом считали, что их сыну Александру в 23 года было слишком рано заводить ребенка, в настоящее время они гордятся своей внучкой. Полина еще со школьной скамьи снимается в кино. Кстати, в юные годы она получала деньги за свои роли — по 10 рублей в день.

Чернобровая красавица с длинными ресницами славится ровной загорелой кожей и очаровательной улыбкой. Она очень похожа на свою бабушку — Светлану Немоляеву, которая в свое время не хотела ее рождения. Сейчас Полина вызывает у бабушки восхищение и гордость.

Хоть на счету Полины пока немного ролей, у нее масса поклонников. Помимо выразительных глаз и шикарной фигуры актрисы людям нравятся ее образ, стиль и прически. Полина затмевает своей красотой многих на телеэкранах. Именно благодаря яркой внешности и актерскому таланту Полина Лазарева добивается грандиозного успеха в кино.