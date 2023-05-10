Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет

Мультфильм «Рик и Морти» давно стал мировой сенсацией и завоевал любовь многочисленных фанатов. При этом многие российские поклонники не скрывают: они бы хотели увидеть любимых героев не только в их классическом виде, но и в стиле знаменитых советских аниматоров.

Подобной идеей занялся иллюстратор Прокопий Уляшов, который поделился рисунками в своем Telegram-канале Prokky_art . Энтузиаст представил Рика и Морти так, как их нарисовали бы Александр Татарский и Игорь Ковалев, подарившие «Пластилиновую ворону», Давид Черкасский и Радна Сахалтуев, авторы «Острова сокровищ», а также Леонид Косырев и Аркадий Шер, создавшие «Антошку» и «Каникулы в Простоквашино» соответственно.

Пользователи Сети остались в восторге от инициативы Уляшова. По их словам, рисунки художника вызывают у них чувство ностальгии, и они с удовольствием бы посмотрели «Рика и Морти» в версии советских мультипликаторов.