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Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет

10 мая 2023 06:00
Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет

Энтузиасты не боятся переосмыслять любимых героев.

Мультфильм «Рик и Морти» давно стал мировой сенсацией и завоевал любовь многочисленных фанатов. При этом многие российские поклонники не скрывают: они бы хотели увидеть любимых героев не только в их классическом виде, но и в стиле знаменитых советских аниматоров.

Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнетПосмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет

Подобной идеей занялся иллюстратор Прокопий Уляшов, который поделился рисунками в своем Telegram-канале Prokky_art. Энтузиаст представил Рика и Морти так, как их нарисовали бы Александр Татарский и Игорь Ковалев, подарившие «Пластилиновую ворону», Давид Черкасский и Радна Сахалтуев, авторы «Острова сокровищ», а также Леонид Косырев и Аркадий Шер, создавшие «Антошку» и «Каникулы в Простоквашино» соответственно.

Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет
Посмотрите, какими были бы советские Рик и Морти: ностальгией захлестнет

Пользователи Сети остались в восторге от инициативы Уляшова. По их словам, рисунки художника вызывают у них чувство ностальгии, и они с удовольствием бы посмотрели «Рика и Морти» в версии советских мультипликаторов.

«Ностальгия и уважение!», «Обожаю ваши интерпретации», «Получилось очень здорово», — делятся восторгами фанаты.

Фото: Кадр из мультфильма «Рик и Морти», 2013-2021
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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