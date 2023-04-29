Посмотрите, каким стал принц из «Золушки» в старости: вы бы его не узнали

Многим зрителям Алексей Консовский запомнился, как принц из «Золушки». Эта сказка была на слуху у многих, однако его судьба отличается от того, как жил герой этого произведения. В жизни актера было много непредвиденных обстоятельств, которые серьезно пошатнули его.

Сниматься он начал в 1936 году, сыграв в киноленте исторически-революционного жанра. Через некоторое время его пригласили в сказку в качестве исполнителя принца. И это несмотря на то, что Алексею Консовскому было уже 34 года. Вплоть до старости актер мог похвастаться прекрасной внешностью и особым шармом.

Однако в 1989 году после смерти его лучшего друга актер быстро начал увядать. Изменилась не только его внешность, но и характер, стала хуже память. Артисту пришлось уйти из театра и вскоре ему поставили диагноз «онкология». В 1991 году Алексей Консовский скончался.