Посмотрите, каким красавцем предстал Фрунзик Мкртчян в своей первой роли: глаз не отвести

Звезда «Мимино» и «Кавказской пленницы» Фрунзик Мкртчян заходил в госучреждения без паспорта, потому что «большой нос и кепка» были его документами. Всесоюзная слава, гонорары и поклонницы: его фразами со съемок, которые всегда попадали в финальную версию фильма, говорили и на улицах, и в высоких кабинетах партийных деятелей. Но так было не всегда.

Первый выход на сцену подростка из Ленинакана был провальным: в зале смеялись из-за его большого носа. Уже тогда будущий актер понял, что смешить дано не всем, а у него такой дар, очевидно, есть. В кино Фрунзик дебютировал в 25 лет. Это был небольшой эпизод («В поисках адресата»). Через год артист появился у режиссера Арташеса Ай-Артяна в картине об интригах нефтепромышленника «Из-за чести», где его Вардану отвели больше экранного времени.

На стоп-кадре из этого фильма на зрителей смотрит невероятно обаятельный, улыбающийся человек с огромными глазами. Молодой Мкртчян уже тогда обладал всеми качествами, за которые армяне нарекут его Мгер, что в переводе означает «солнце».