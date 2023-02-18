Посмотрите как выглядит племянница Дианы Спенсер: унаследовала красоту принцессы

После гибели принцессы Дианы публика долгие годы не могла оправиться от потери столь доброй и влиятельной молодой особы. «Королева людских сердец» сломала несколько консервативных запретов монаршей династии и стала ближе к народу, как никто другой до неё. И кажется, ее черты характера, а также целеустремленность унаследовала и племянница.

Леди Китти Спенсер сложно назвать типичной представительницей британской аристократии. Девушка снимется в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и появляется на обложках модных журналов.

Она также занимается благотворительностью и открыто высказывается о вещах, которые ее волнуют.

Но девушку сравнивают с ее знаменитой тетей не только из-за характера. У Китти такие же большие голубые глаза, как и у покойной принцессы. Кроме того, светловолосая красавица унаследовала похожие черты лица, напоминающие о родстве с Дианой.