Посмотрите, как преобразилась девушка, похудевшая после тяжелого расставания: глаз не оторвать

После болезненного расставания с молодым человеком и затяжной депрессии девушка по имени Меган решилась худеть и вытащила себя из уныния за 7 месяцев.

Своей историей пользователь с ником Meganwooow поделилась на форуме «Реддит». Ей удалось сбросить 22 килограмма и вновь надеть обтягивающее платье. Меган снизила потребление калорий до 1500 в сутки. Ограничение рациона она совмещала с интенсивной ходьбой (10 000 шагов в день).

К такой физической активности добавились занятия в спортзале. Девушка позволяла себе один «день-обманку», когда отдыхала и от подсчета энергетической ценности того, что она ест, и от упражнений. Кроме того, она пишет, что все это время у нее было много дел, а число калорий она позже сократила до 1200.

Фото до и после вызвали у подписчиков неимоверный восторг. «Эми Адамс, я тебя вижу!», «Ты похожа на принцессу Диснея», «Отличная работа! Продолжай в том же духе. Выглядишь потрясающе!», — реддиторы не скупились на комплименты, сравнивая героиню то со звездой «Аферы по-американски» и «Больших глаз», то со сказочным персонажем из мультфильмов Уолта Диснея.