Посмотрите, что стало со Светой Слоником из «Зимней вишни»: жаль до слез

Ирина Климова прославилась благодаря роли Светы Слоника в картине «Зимняя вишня-2». После громкого появления в фильме Игоря Масленникова артистка пропала с экранов. В личной жизни ее тоже преследовали неудачи.

Актрису можно было видеть в сериалах «Петербургские тайны», «Морской патруль», «Улицы разбитых фонарей». На съемках она, уже разведенная, познакомилась с Алексеем Ниловым. Артистке казалось, что с ним она нашла свою любовь. Стремительный роман закончился в ЗАГСе. После рождения сына Нилов был чутким и заботливым отцом. А потом стал все чаще уезжать на съемки и все реже возвращаться. Развод был громким, а Ирине пришлось требовать алименты в суде.

Последняя на сегодня ее работа в кино — роль все той же Светланы в «Зимней вишне-4» (2017 год). Уже тогда возрастные изменения были видны невооруженным глазом. 55-летняя актриса служит в театре и воспитывает сына. Неустроенность личной жизни она объясняет высокими требованиями к мужчинам.