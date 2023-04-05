Посмотрите, что сделали с волосами женщины в салоне красоты: не грех рыдать неделю

От одного взгляда слезы на глазах.

Визит в салон красоты обернулся подлинной трагедией. Девушка попросила парикмахера сделать омбре. Вместо плавного перехода от темного к светлому пользовательница с ником poeiradasestrelas получила визуализацию капучино на голове.

Своей историей расстроенная форумчанка поделилась на сайте «Реддит». Фотография с ироничной подписью «Красивое омбре на волосах» вызвала вал возмущения среди комментаторов. Отвратительную работу парикмахера они сравнили с примитивным градиентом в фотошопе, с печеньем «Орео» и с опрокинутой на волосы бутылкой белизны.

«Мне так жаль, что она сделала это с твоими красивыми волосами», — реддиторы выражали сочувствие девушке.

Многие обратили внимание на ее отражение в зеркале. Там видно, что несчастная посетительница салона красоты опешила от недоумения и вот-вот заплачет.