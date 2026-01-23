Оповещения от Киноафиши
Посмотрели «Сайлент Хилл»? А теперь советую вам экранизацию игры от Netflix – 94% свежести заставят «всплакнуть под конец»

23 января 2026 19:34
Вас ждет море эстетичной жести.

Сходили на «Возвращение в Сайлент Хилл»? Мало? К счастью, это далеко не единственная игровая экранизация, которая способна всколыхнуть.

Если вы уже насмотрелись на туман и ржавые коридоры, самое время погрузиться в готическую оперу, кровавое барокко и философские диалоги под аккомпанемент хлыстов и мечей. Речь о сериале «Кастлвания» (2017–2021) с оценкой 8.3 на IMDb.

Заполучив 94% на Rotten Tomatoes, эта анимационная адаптация от Netflix стала чуть ли не эталонной. Сценарист Уоррен Эллис взял за основу классическую игру Castlevania III: Dracula's Curse и превратил её в многослойную трагедию о безудержном горе, слепой мести и религиозном фанатизме.

Кратко о сюжете: учёную-целительницу Лизу, жену графа Дракулы, сжигают на костре по обвинению в колдовстве. Обезумевший от горя вампир дает городу год на покаяние, а затем объявляет войну человечеству. И только один бесстрашный охотник решается бросить Дракуле вызов.

В отзывах пишут:

«Черт возьми, как же трейлер нам не врал. Задники завораживают, прорисовка персонажей и анимация просто шикарны. Людям, рисовавшим это – поклон»,

«Очень интересный, местами смешной сериал, с отличной рисовкой, звуками и персонажами»,

«Графика на высоте. Сериал одинаково зайдёт как мужской части населения, так и женской, я даже успел всплакнуть под конец».

Так что если после «Сайлент Хилла» душа просит еще мрачняка, ваш следующий шаг – отправиться в замок Дракулы. Там вас ждёт и экшен, и полноценная трагедия, упакованные в безупречную анимацию.

Фото: Кадр из мультсериала «Кастлвания»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
