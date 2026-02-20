Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9

А вот если зачитывались им после школы, может, и справитесь.

Кажется, что с Александром Сергеевичем у нас давняя и крепкая дружба – ещё со школы. «У лукоморья…» отскакивает от зубов, Татьяна пишет письмо, старик ловит рыбку, а в голове уверенно звучит: да я Пушкина знаю. Вопрос только в том, насколько глубоко.

Этот тест – не про пересказ сказок по памяти. Здесь придётся вспомнить, кому посвящались стихи, из какого произведения строка, и чем на самом деле заканчиваются знакомые с детства строфы.

Будут и любовная лирика, и гражданские мотивы, и серьёзные тексты, которые редко перечитывают после выпускного.

Придётся продолжать строки без подсказок, отличать адресатов посвящений и не путать романтический пыл с иронией автора. Шесть правильных ответов из девяти – уже достойный результат. Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире Пушкина – за пределами школьных шпаргалок и экранизаций его лучших сказок.

И не забудьте пройти другой крутой тест: А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)