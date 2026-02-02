Посмотрела трейлер всего 1+ минуту и теперь спать не могу: эта детективная драма Okko сразу попала в список «хочу посмотреть»

В 2026 году на Okko выйдет много новинок, среди которых драматический детектив «На льду». Главную роль в нем исполнит звезда «Контейнера» Ангелина Пахомова.

О чем фильм

Ксения, в прошлом успешная фигуристка, возвращается в родной город с целью пролить свет на загадочную смерть своего партнера по танцам, Алексея, которая произошла десять лет назад. Устроившись тренером в спортивную школу, где когда-то сама тренировалась, она обнаруживает, что за прошедшие годы здесь мало что изменилось. Интриги продолжаются, закулисные игры не прекращаются, и в каждой семье, имеющей отношение к школе, скрываются свои тайны.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, звездный состав. В проекте также сыграют Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Актриса сыграет роль властного тренера, которая знает, как погиб фигурист. Поклонника фигурного катания понравится сочетание детективной истории и спортивной драмы. Официальным консультантом проекта выступила Елена Масленникова, тренер и хореограф с 30-летним стажем.

Личное мнение

Накануне Okko презентовал трейлер новинки. Больше всего понравилось противостояние, которое ожидается межу героинями Ангелины Пахомомой и Виктории Толстогановой. Их диалог длится буквально 10-15 секунд, однако сомневаться не стоит — ожидается серьезная битва. Также понравилась сама завязка — партнер героини упал с балкона на ее глазах 10 лет назад. Очень интересно будет наблюдать и за ее расследованием, и за новыми отношениями.