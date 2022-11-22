Посмотрела на дочь с жалостью: почему свекровь Никулина пришла от него в ужас

Юрий Никулин познакомился со своей будущей супругой Татьяной Покровской в декабре 1949 года. Молодые люди практически сразу влюбились друг в друга, однако родные избранницы артиста остались не в восторге от ее выбора.

Все дело в профессии Никулина. Как оказалось, мама и тетя Татьяны были не в восторге от цирковых клоунов. Они считали, что это недостойная профессия для их будущего зятя, поэтому раскритиковали девушку, а родная мать смотрела на дочь с жалостью, когда она рассказывала о своем избраннике.

«Помню, клоуну давали затрещины, и с криком „Ой-ой!“ он валился лицом в опилки. К тому же он был пьян», — вспоминала тетя Татьяны с грустью в голосе.

Однако со временем родственницы Покровской изменили свое мнение. Они посмотрели феерические выступления Никулина и больше не сомневались в выборе Татьяны. Уже спустя полгода влюбленные стали мужем и женой, а после Никулин переехал в квартиру молодой супруги, где жила вся ее семья.