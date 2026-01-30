Посмотрела «Марти Великолепный» и захотела чего-то похожего: вот моя находка – топ‑5 вдохновляющих фильмов о спорте

Есть и голливудские, и российские, но у всех рейтинг не ниже 7.2.

Знаете, я недавно сходила в кино на «Марти Великолепного» и вдохновилась не на шутку. История про то, как простой паренек из обувного магазина борется за мечту стать чемпионом по пинг‑понгу, – это же чистый заряд мотивации. Я вышла из зала с одной мыслью: хочу еще таких же фильмов, где главные герои идут к цели напролом.

Сразу стало интересно, а какие еще в кино есть спортивные истории, которые заставляют поверить в себя. Я нашла сразу десяток похожих фильмов, посмотрела их и составила для вас топ-5 из тех, которые особенно зашли.

В этой подборке вас ждут самые разные виды спорта, от боулинга до академической гребли. Но объединяет их одно: все они про внутреннюю силу, поддержку и тот самый момент, когда кажется, что все потеряно, но ты все равно делаешь решающий бросок.

Думаю, эти фильмы отлично поднимут настроение и зарядят верой в то, что любую, даже самую невероятную цель, можно достичь. Смотрите и вдохновляйтесь вместе со мной.