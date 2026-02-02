Посмотрела кучу мультов СССР, но не понимала – почему у машин овальные колеса? А теперь знаю! И вам раскрываю секрет

С круглыми было бы совсем не то.

Казалось бы, многие из нас видели культовые советские мульты уже десятки раз. Но замечали ли вы одну странность? Когда герои неслись с бешеной скоростью на авто, их колеса вдруг становились овальными.

Вы можете подумать, что художникам просто лень было заморачиваться и рисовать ровные круги. Но нет, этот хитрый трюк называется «смаз». А корнями он уходит в историю фотографии в начале XX века.

Дело в том, что камеры тогда снимали иначе. У них был шторно-щелевой затвор: две шторки двигались друг за другом, как бы «заметая» кадр сверху вниз. Это занимало доли секунды.

И если в этот момент мимо проносился автомобиль, он успевал чуть сместиться, пока затвор сканировал сцену. На финальном снимке быстрое колесо «размазывалось», превращаясь в наклонённый овал. Фотографы считали это браком, но человеческий мозг воспринимал такое искажение как знак высокой скорости.

Художники-аниматоры гениально это подметили – вот и стали рисовать овальные колеса намеренно. Так техническая погрешность превратилась в прием, точно передающий то, как мы чувствуем движение. А вот нарисуй аниматоры простой круг, картинка бы уже выглядела менее динамично.