Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Посмотрела кучу мультов СССР, но не понимала – почему у машин овальные колеса? А теперь знаю! И вам раскрываю секрет

Посмотрела кучу мультов СССР, но не понимала – почему у машин овальные колеса? А теперь знаю! И вам раскрываю секрет

2 февраля 2026 19:05
Посмотрела кучу мультов СССР, но не понимала – почему у машин овальные колеса? А теперь знаю! И вам раскрываю секрет

С круглыми было бы совсем не то.

Казалось бы, многие из нас видели культовые советские мульты уже десятки раз. Но замечали ли вы одну странность? Когда герои неслись с бешеной скоростью на авто, их колеса вдруг становились овальными.

Вы можете подумать, что художникам просто лень было заморачиваться и рисовать ровные круги. Но нет, этот хитрый трюк называется «смаз». А корнями он уходит в историю фотографии в начале XX века.

Дело в том, что камеры тогда снимали иначе. У них был шторно-щелевой затвор: две шторки двигались друг за другом, как бы «заметая» кадр сверху вниз. Это занимало доли секунды.

Посмотрела кучу мультов СССР, но не понимала – почему у машин овальные колеса? А теперь знаю! И вам раскрываю секрет

И если в этот момент мимо проносился автомобиль, он успевал чуть сместиться, пока затвор сканировал сцену. На финальном снимке быстрое колесо «размазывалось», превращаясь в наклонённый овал. Фотографы считали это браком, но человеческий мозг воспринимал такое искажение как знак высокой скорости.

Художники-аниматоры гениально это подметили – вот и стали рисовать овальные колеса намеренно. Так техническая погрешность превратилась в прием, точно передающий то, как мы чувствуем движение. А вот нарисуй аниматоры простой круг, картинка бы уже выглядела менее динамично.

Фото: Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (1969), «Приключения кота Леопольда» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Читать дальше 15 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» 40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше