«Посмотрел за уикенд»: этот мини-сериал от Netflix не зря получил 100% «свежести» — напоминает «Большую маленькую ложь»

Если вы соскучились по атмосферным и небанальным детективам, где за фасадом благополучия прячется что-то мрачное — у нас есть для вас отличная находка.

Это не очередной громкий проект с голливудскими клише, а настоящая скандинавская история, в которой мрак, напряжение и психологизм переплетаются в идеальную мини-сагу. При этом проект набрал заветные 100% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Речь пойдёт о свежем сериале от Netflix из Дании — «Секреты, которые мы храним». Он вышел 15 мая, и он состоит всего из шести эпизодов — самое то, чтобы осилить за пару уютных (или тревожных?) вечеров.

«Секреты, которые мы храним»: сюжет

Мини-сериал рассказывает о Сесилии, которая решает лично разобраться в исчезновении помощницы по дому своих соседей. Но чем дальше она продвигается в собственном расследовании, тем очевиднее: её идеальный мир начинает трещать по швам.

История напомнит поклонникам «Большой маленькой лжи» тот же медленно нарастающий ужас и ощущение, что все вокруг не те, за кого себя выдают. Сюжет закручивается с каждым эпизодом всё туже, пока не становится понятно: за спокойными лицами героев скрываются тайны, способные всё разрушить.

«Секреты, которые мы храним»: рейтинги и отзывы

На IMDb у сериала не заоблачная, но вполне уверенная оценка — 7.0, и зрители в отзывах говорят примерно следующее:

«Один из лучших мини-сериалов Дании за последние годы. Это и драма, и детектив одновременно. По мере развития становится ясно, что с некоторыми героями что-то совсем не так. И вот тут начинается самое захватывающее»,

«Сценарий отличный. Актёрский состав — просто в точку. Музыкальное сопровождение создаёт реально зловещую атмосферу. А съёмочные локации — прям то, что надо для жуткого вайба»,

«Актёры и актрисы очень хороши. История захватывающая — я посмотрел все серии за один уикенд. Сюжет развивается хорошо, держит интерес. Правда, есть вопросы к финалу…».

Но спойлерить не будем. Так что, если вы ищете свежий, стильный, мрачный и небанальный детектив — «Секреты, которые мы храним» может стать отличным выбором.

Не зря у него в первые недели после выхода было 100% свежести — он цепляет, тревожит и, возможно, даже оставляет с парой неприятных, но честных мыслей. А о концовке сможете сделать вывод сами.

Ранее мы писали: Что есть: 4 серии, Netflix, Швеция, два дикий реальных убийства. Чего нет: вашего просмотра. Давайте исправлять