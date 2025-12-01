«Посмотрел за два дня»: сериал для фанатов охотников на нечисть (да еще и со звездой «Сверхъестественного») — приятная находка с 7,5 баллами на IMDb

Сериалы про охоту на нечисть давно стали отдельным жанром, где важны не только твисты, но и атмосфера. Весной 2024 года на Netflix появился проект, который легко мог занять нишу между «Сверхъестественным» и легкими подростковыми мистическими шоу.

«Детективы с того света» прожили всего один сезон из восьми серий, но успели собрать свою аудиторию и 7,5 балла на IMDb.

Трое против всего мира

История начинается с двух призраков — Чарльза Роуленда и Эдвина Пейна. Они родом из разных эпох, но встретились уже после смерти. Оба оказались в ситуации, когда силы Ада и сама Смерть пытаются отправить их в загробный мир. Парни отказываются и остаются среди живых, решив заняться расследованиями странных дел, где обычная полиция бессильна.

Их союз дополняет девушка-ясновидящая Кристал, которая легко видит то, что скрыто от других. Интересно, что проект задумывался частью вселенной «Рокового патруля», но в итоге оказался под крылом Netflix, который уже развивал «Песочного человека» (в этой же вселенной живут «Детективы с того света»).

Так сериал получил собственный стиль: смесь комиксов DC, подростковой мистики и легкого британского юмора. Не случайно зрители упоминают, что в диалогах и акцентах проскальзывает почти английское очарование. Дополнительная связь со «Сверхъестественным» появилась благодаря Рут Коннел, знакомой фанатам по роли ведьмы Ровены. Здесь она играет ночную медсестру, и ее присутствие создает тот самый эффект чего-то родного и давно знакомого.

Отзывы у проекта теплые

Зрители отмечают, что шоу не претендует на серьезность, но предлагает ровно то, что обещает: приключение, приятный юмор и героев, за которыми хочется наблюдать. Некоторые признают, что первая серия кажется простой, но со второй начинается развитие сюжета, и сезон проглатывается за пару вечеров.

Первая серия меня не зацепила, но после второй я не мог оторваться. Я посмотрел сериал за два дня.

Это сериал, чтобы после работы расслабиться, глянуть серию-другую и пойти заниматься своими заботами.

Тем удивительнее отмена после восьми эпизодов. «Детективы с того света» могли стать новым уютным сериалом про паранормальные дела, но остались коротким, почти неудачным экспериментом. Возможно, из-за того, что сериал не успел раскачаться, он так полюбился тем, кто успел посмотреть хотя бы эти крупицы.

