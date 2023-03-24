Последствия ужасны: эту картинку точно нельзя ставить на заставку своего телефона

Современный человек не может представить свою жизнь без гаджетов. Смартфоны давно стали не только инструментом связи, но и неотъемлемой частью образа своего владельца.

Многие любят ставить на заставку телефона свое фото, однако, как оказалось, делать это категорически не стоит. Все потому, что тем самым можно подвергнуть себя большой опасности.

Суеверные люди уверены, что такой кадр может легко стать частью ритуала черной магии. Считается, что когда речь идет о сглазе или о другом негативе, то снимок человека на заставке, сделанный тем же самым телефоном, более уязвим, чем фотографии, выложенные, например, в социальных сетях.

Кроме того, как пишет портал Wday, человек, который ставит на заставку самого себя, может быть уличен в нарциссизме. Окружающие наверняка начнут рассуждать о его самооценке, и вряд ли эти домыслы будут иметь доброжелательный характер.